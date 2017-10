Live: FC Groningen met Antuna en Van Weert in de basis tegen Sparta

FC Groningen speelt vanmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Het duel op het Kasteel begint om 14.30 uur.

Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Kane, te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Reis, Jenssen; Doan, Bacuna, Antuna; Van Weert.

Sparta Rotterdam:

Kortsmit; Holst, Breuer, Fischer, Floranus; Dougall, Spierings, Sanusi; Duarte, Mühren, Brogno.

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

