Van minuut tot minuut: FC Groningen incasseert nieuwe mokerslag tegen Sparta

FC Groningen speelt vanmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Volg het wedstrijdverloop via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Kane, te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Reis, Jenssen; Doan, Bacuna, Antuna; Van Weert.

Sparta Rotterdam:

Kortsmit; Holst, Breuer, Fischer, Floranus; Dougall, Spierings, Sanusi; Duarte, Mühren, Brogno.

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

#spagro