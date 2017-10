Syrische Alaa wil boer worden in Den Andel

'Ik wil heel graag boer worden. Met schapen, of koeien.' De Syrische Alaa Badran vluchtte vier jaar geleden uit Syrie. Hij heeft hier niemand, behalve een broer. Nu hij in Den Andel woont, heeft hij maar één droom.

Alaa waait bijna van zijn fiets als de bus van Expeditie Grunnen hem tegenkomt. Hij heeft net een brood gekocht in Baflo en is onderweg naar huis. Omdat het zo hard waait, brengt het team van Expeditie Grunnen hem naar huis.

Het huis van de Syriër is nog kaal. Gordijnen liggen op de vloer en Alaa heeft nog geen tv. 'Hij heeft van de gemeente een huis gekregen, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op', vertelt buurvrouw Maja. 'Ik kom af en toe Nederlands met hem praten, hij is een goeie jongen.'

Alaa spreekt de wens uit op de boerderij te werken. Presentator Rob Mulder besluit de Syriër in contact te brengen met boer Dotinga, even verderop. Lukt het om een 'baantje' voor Alaa te regelen tussen de koeien en schapen? Vanavond meer in Expeditie Grunnen.