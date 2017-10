Video: Storm is buitenkans voor windsurfers

De storm van zondag is niet alleen een bron van overlast. De windsurfers op het Zuidlaardermeer genieten volop.

Het is best pittig om zondag op het meer te surfen. De wind is niet constant. Zo af en toe zijn er zulke harde windstoten, dat het windsurfen pittig wordt, zegt surfer Peter Reints.

'Op den duur zijn de onderarmen zo verzuurd, dat je weet dat je moet stoppen, anders komt het niet meer goed', aldus Reints.

