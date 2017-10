Bosker: 'Opa vlucht in de pauze het stadion uit'

Op de slotdag van de NK Afstanden verbeterde Marcel Bosker zijn persoonlijk record op de tien kilometer. Hij was bijna negen seconden sneller dan z'n oude toptijd.

Bosker vergeleek zijn tijd van 13.17.41 ook meteen met vorig seizoen. 'Ik ben twintig seconden sneller dan vorig jaar rond deze tijd. Nu weer negen seconden eraf is een flinke hap.' stelde hij vast.

De talentvolle schaatser, deels opgegroeid in Ten Boer, reed een redelijk vlakke rit. In de eindfase van de race versnelde hij en achterhaalde z'n ploeggenoot Jos de Vos. 'In het middenstuk had ik het even moeilijk. Dan merk je dat je dit weekend al twee afstanden in de benen hebt.'

Dweilorkest

Sinds een aantal jaren is het de gewoonte dat er muziek gedraaid wordt tijdens de races. Bosker is daar inmiddels wel aan gewend.

'Tijdens de tien kilometer krijg je daar wel wat van mee. En die herrie hoeft voor mij ook niet per se. Ik hou meer van een dweilorkest. Maar ik ben niet degene die daar wat over hoort te zeggen. Dat is meer aan Sven Kramer en Ireen Wust.'

Wegvluchten uit stadion

Voor de toeschouwers is het ook niet altijd een pretje door harde muziek, weet Bosker. Zijn opa en oma zijn regelmatig bij de wedstrijden van hem aanwezig. 'In de pauze vlucht mijn opa het stadion uit. Hij is tachtig en kan echt niet tegen zoveel geluid.'

Op vrijdag plaatste hij zich voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter. Een dag later lukte dat niet op de vijf kilometer. 'Ik had op iets meer gehoopt dan de achtste plaats, ook omdat ik vorig seizoen nog zesde werd op de 'vijf'. Hij liep niet helemaal lekker.'

Trainingsmaatje

Boskers ploeggenoot Jan Blokhuijzen pakte wel een worldcupticket op de 5000 meter. 'Gelukkig maar, want anders heb je helemaal niemand mee om samen op te trekken en te trainen als je in Amerika en Canada zit.'

