FC Groningen zakt verder weg in het moeras na nederlaag tegen Sparta

Er komt maar geen einde aan de sportieve malaise bij FC Groningen. Zondag ging de uitwedstrijd tegen hekkensluiter in de eredivisie Sparta met 2-1 verloren. De positie van trainer Ernest Faber komt door deze nieuwe nederlaag steeds verder onder druk te staan.

Rebound ingetikt

De Groningers begonnen zenuwachtig in Rotterdam en lieten veel ballen van de voeten glippen. Na dik twintig minuten spelen kwam Sparta op voorsprong. Mühren reageerde attent op een redding van Padt en kon de rebound achter de doelman van de FC tikken.

Gelijkmaker

In de 36e minuut kwam de FC op gelijke hoogte. Middenvelder Reis won een duel op het middenveld, rukte op naar de zestienmeter en versloeg doelman Kortsmit met een schuiver waarbij de keeper mistastte.

Goedkope penalty

Net toen de FC op de goede weg leek, kreeg het vlak voor rust een hele goedkope penalty tegen. Memisevic gaf een heel licht duwtje aan Mühren, scheidsrechter Nijhuis wees naar de stip. Brogno benutte dit buitenkansje overtuigend.

Geen offensief

Memisevic bleef in de rust in de kleedkamer achter, Van Nieff nam zijn plaats in. FC Groningen slaagde er niet in om tot een goed offensief te komen. Hiervoor was het spel aan Groninger kant veel te slordig. Alleen Reis wist zich aan het matige spel te onttrekken.

Paal en lat

In de slotfase kwamen de gasten nauwelijks dreigend meer in de buurt van het doel van Kortsmit. Tekenend waren de vele ballen die van de voet sprongen bij de spelers van de FC. In de blessuretijd eindelijk dreiging. Invaller Veldwijk schoot op de paal, vlak daarna raakte Drost met een kopbal de lat. Het bleef zodoende bij 2-1 voor Sparta.

Stand

FC Groningen zakt door deze nederlaag naar de veertiende plek in de eredivisie met negen punten uit tien wedstrijden.

