Faber: 'Spelers, staf, directie. Iedereen binnen de club staat vierkant achter mij´

FC Groningen-trainer Ernest Faber was na afloop van de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam realistisch. 'Alles zit tegen in deze fase, we moeten het samen omdraaien.'

Onder druk

Voor de microfoon van Fox sports verklaarde Faber dat iedereen onder druk staat. 'Dat merk je aan ons spel. Ballen die van de voet afspringen, de manier waarop we de strafschop tegen krijgen. Ik vond het geen penalty, maar in zo'n situatie moet je voor meer zekerheid gaan,' verklaarde Faber.

Verwerken en door

'Dit moeten we verwerken en daarna weer heel snel door. Morgen gaan we rustig overleggen met elkaar. Samen moeten we hier uitkomen. We moeten meer kwaliteit leveren op de juiste momenten,' besloot Faber zijn verhaal.

Enorm zuur

Aanvoerder Sergio Padt draaide er niet omheen. 'We kwamen hier voor de drie punten, dat is niet gebeurd. Enorm zuur wederom. Dit is een fase waarin we dingen onze kant moeten opdraaien.'

Hoe nu verder?

'De gifbeker is blijkbaar nog niet leeg. Het is belangrijk dat we gewoon bij elkaar blijven en dit bespreken. De ranglijst liegt er niet om. We staan er slecht voor, maar we houden ons vast aan de goede momenten. Op het einde konden we nog de 2-2 maken. Het zit gewoon niet mee, een keer paal en lat in de slotfase.'

Is er nog vertrouwen in de trainer?

'We staan er vol achter. We kunnen moeilijk de trainer het veld insturen. Je moet hoop en vertrouwen houden in onze spelers. Volgens mij laten wij het op dit moment liggen,' analyseerde Padt.

