Expeditie Grunnen helpt uitgewaaide Syriër aan boer

Tijdens de herfststorm van je fiets geplukt worden door het Expeditieteam en je behulpzame buurvrouw op bezoek krijgen, waardoor je droom opeens werkelijkheid lijkt te worden.

Het overkwam de Syrische Alaa Badran (28) zondagmiddag toen hij van Baflo naar Den Andel fietste om een brood te kopen. Alaa woont nog maar vier jaar in Nederland en kreeg van de gemeente een huis in Den Andel. Maar dat is nog behoorlijk leeg. Bovendien wil Alaa heel graag boer worden. Wat konden wij voor hem doen? Je ziet het in Expeditie Grunnen van zondag 29 oktober.

Verder in Expeditie Grunnen:

- FC Groningensupporters zijn klaar om naar Sparta te gaan

- Halloweendorp in Noordbroek ter waarde van duizenden euro's verwoest door de storm

- Een bijzondere dag voor vogelaars

- Al 36 jaar samen en lekker uitwaaien aan het strand

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

