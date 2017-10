Be Quick heeft wederom niet genoeg aan een voorsprong en gaat onderuit

Net als in de laatste twee duels gaf Be Quick zondagmiddag tegen OJC Rosmalen een voorsprong uit handen. Vlak voor rust stond het nog 2-0 voor de Groningers, maar de onderbreking werd bereikt met een 2-3 achterstand. De gasten wonnen uiteindelijk met 3-4.

Lege handen

Tegen de Meen en ADO'20 sleepte de ploeg van coach Kevin Waalderbos in ieder geval nog een punt uit het vuur. Nu stonden de withemden op sportpark de Esserberg na negentig minuten met lege handen.

Twee goals Careman

Be Quick was nog prima begonnen aan het duel. In de 9e en 11e minuut was het Thomas Careman die twee keer doeltreffend toesloeg. Beide keren was het Rick Wiersma die Careman vrij speelde en de spits van de Groningers sloeg twee keer genadeloos toe.

Drie tegentreffers in vijf minuten

Vlak voor rust ging het helemaal mis voor de thuisploeg. Tussen de 43e en 47e minuut wist Rosmalen drie keer te scoren. Bij de gelijkmaker van Diego Meerveld zat keeper Robert Smit ernaast en een ziedend afstandsschot van Steef Nieuwendaal bepaalde de stand bij de pauze op 2-3 in het voordeel van Rosmalen.

Penalty

Vijf minuten na de onderbreking was het opnieuw de gouden combinatie Careman-Wiersma die de stand op 3-3 brachten. Wiersma was aangever, Careman opnieuw de afmaker. De beslissende treffer viel na een uur spelen. Aanvoerder Robert Talens kreeg de bal tegen zijn hand geschoten, de scheidsrechter vond het een penalty die werd benut door Kevin van Kempen.

Gemiste kansen

In de slotfase kreeg Be Quick nog meerdere kansen op gelijkmaker, maar de bal wou er niet meer in. Be Quick staat op de achtste plaats in de derde divisie met elf punten uit tien wedstrijden. Volgende week zondag staat de thuiswedstrijd tegen HSC'21 op het programma.

