Ntab rijdt persoonlijk record op 1000 meter

Tot en met de laatste rit op de 1000 meter bij de NK Afstanden was het spannend voor Dai Dai Ntab. Hij stond op de vijfde plaats. Een plek die recht geeft om deel te nemen aan de eerste wereldbekerwedstrijden op de kilometer.

Thomas Krol en Hein Otterspeer waren als twaalfde paar beiden sneller dan de 1.09.70 van Ntab. Deze tijd betekende een nieuw persoonlijk record voor de Groninger. Hij concludeerde dat zijn rit best wel oké was.

'Ik eindig binnen een seconde van het podium. Dat is weer een goede stap. Als ik iets minder snel van start was gegaan, had ik wellicht nog wat over gehad aan het eind.'

De overwinning was voor zijn ploeggenoot Kai Verbij.

