Onmachtig GHHC moet ook het hoofd buigen voor SCHC

Jorien Werumeus-Buning in duel met Roos Drost van SCHC (Foto: Jacob Gunter)

Ook in de tiende wedstrijd van het seizoen is het de hockeysters van GHHC niet gelukt om de eerste overwinning binnen te halen. Op bezoek in Bilthoven bij SCHC moest de formatie van coach Marc Materek een 4-0 nederlaag toestaan.

Één punt Met één punt uit tien duels staan de Groningers onderaan in de hoofdklasse. Huizen wist tot nu toe ook slechts een enkel punt binnen te slepen. De afstand met nummer tien Nijmegen is drie punten. 2-0 bij rust GHHC speelde geen slechte wedstrijd in Bilthoven, maar SCHC toonde aan scherper te zijn voor het doel. Na vijf minuten spelen scoorde Charlotte Stapenhorst de eerste treffer en vijf minuten voor de pauze verdubbelde Ginella Zerbo uit een strafbal de voorsprong van de thuisploeg. De scheidsrechter oordeelde dat Evaline Janssens de bal opzettelijk met de bolle kant van de stick weggeslagen had. Twee succesvolle strafcorners Ook in de tweede helft speelde GHHC goed mee. Grote kansen werden er voor het doel van SCHC echter niet afgedwongen. In de slotfase van de wedstrijd toonde de thuisploeg hoe het wel moest. In korte tijd scoorde Caia van Maasakker twee keer uit een strafcorner. Cruciaal duel tegen Kampong Zo bleef de teller van GHHC na tien duels op één punt staan. Komende zondag staat de cruciale thuiswedstrijd tegen nummer negen Kampong op het programma. Het duel op sportpark de Harener Holt begint om 12:45 uur. Lees ook:

