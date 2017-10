Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Sparta Rotterdam

FC Groningen verloor zondagmiddag met 2-1 van Sparta Rotterdam. Mühren zette de thuisploeg op voorsprong, Ludovic Reis maakte met een afstandsschot gelijk. Nog voor de pauze kreeg Sparta een makkelijk gegeven penalty. Brogno schoot raak.

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel tegen Sparta Rotterdam was 2,70. Oftewel 'Dit was nait best'. Er werden in totaal 1653 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Volgende week zaterdag vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Lees ook:

- Faber: 'Het is onrustig, maar we gaan het samen omdraaien'

- FC Groningen zakt verder weg in het moeras na nederlaag tegen Sparta

- Van minuut tot minuut: FC Groningen incasseert nieuwe mokerslag tegen Sparta