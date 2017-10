Door de mand: Kees Vlietstra over coach en regels

(Foto: RTV Noord)

Zaterdagavond. Via Podium.TV is de basketbalwedstrijd Donar-Weert live te volgen. Donar heeft betere spelers en wint de wedstrijd. Desondanks was coach Erik Braal in een interview met Karel-Jan Buurke van RTV Noord ontevreden. Hij vond dat ‘Weert Donar had overklast in laten zien wat je kan.’

Dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Is niet leuk maar daar kan je als speler en als coach aan werken. Toen Karel-Jan vroeg of de coach zelf scherp had gecoacht ontstond de volgende dialoog: Braal: ‘Goede vraag.’ Buurke: ‘En?’ Braal, na vijf seconden moeilijk kijken: ‘Denk het wel. Maar het is goed dat je het vraagt.’



Buurke: ‘Julie hebben in het derde kwart met vijf buitenlanders in het veld gestaan. Dat mag niet. Heb je dat meegekregen?’ Braal: ‘Dat heb ik meegekregen ja.’ Buurke: ‘Wat deed je toen?’ Braal: ‘Ik heb gewisseld zoals je zag.’ Buurke: ‘Hoe denk je daar nu over?’ Braal: ‘Dat ik het eh, jammer vind dat je deze vraag stelt.’



Interessant en ongemakkelijk gesprek. Coach Braal baalt in eerste instantie van zichzelf, hij en niemand anders heeft tenslotte een fout gemaakt door een buitenlander te veel op te stellen, maar gaandeweg het gesprek richt hij zijn onvrede op het verslaggevertje met de oranje microfoon.



Braal vreest sancties, die gek genoeg niet omschreven staan in de basketbalregels, en wil niet dat die Jan-Kareltje slapende honden wakker maakt. Toch moet succescoach Braal juist blij zijn met de komende straf van de basketbalbond. Daarmee zet hij onbedoeld alles op scherp.



Donar moet waarschijnlijk door het komende puntenaftrek in de achtervolging op de koplopers. Donar is daardoor weer jager in plaats van prooi. En de honger van de jager is sterker dan de vluchtwegen van de prooi. Coach Braal geeft zo zijn spelers de uitdaging en de succesbeleving die ze zo nodig hebben. Briljante actie. Spel belangrijker dan regels.



Zelfde zaterdag maar dan in de ochtend. Voor het eerst in twee jaar speelde mijn oudste zoon weer eens een echte voetbalwedstrijd. In Engelbert JO15-1G. In Engelbert JO15-1G spelen nog steeds zijn klasgenootjes van de basisschool terwijl zoonlief twee jaar geleden een lucratieve transfer naar het korfballen heeft gemaakt. Zaterdag speelde hij echter weer mee. Engelbert JO15-1G is met een beetje fantasie vergelijkbaar met het vriendenteam Swift Boys 5 uit de nostalgische tv-serie All Stars. Thomas Acda, Kasper van Kooten, Peter Paul Muller, Cas Jansen en Katja Schuurman spelen nu in Engelbert JO15-1G als Koen, Vincent, Ruben, Bram en Noortje. Groen als gras.



JO15-1G speelde tegen een team met blauwe shirtjes. In de pauze heb ik een kwartier gepuzzeld waar dat ‘JO15-1G’ voor staat. Kwam er niet uit. Die blauwe shirtjes ook niet. ‘Onze’ JO15-1G won met 6-1 en ik heb weer ouderwets genoten. Niet zozeer van het voetbal of van het resultaat maar juist van alles er om heen.



De terreinknecht van Engelbert had om een statement richting de gemeente Groningen te maken de lijnen net zo a-symmetrisch getrokken als de miserabele toestand van het veld. Het gras was groen en de lijnen wit maar daar is alles wel mee gezegd.



De gehaktballen waren gelukkig nog wel net zo smakelijk als voorheen en toen zoonlief bij thuiskomst vertelde dat Eddy zich voor de wedstrijd stond te scheren in de kleedkamer was mijn ochtend geslaagd. Eddy (gespeeld door Frank Lammers) moet zich namelijk van de coach verplicht scheren voor de wedstrijd, baard én snor, anders geloven de tegenstanders niet dat Eddy nog maar 13 jaar is. Groen als gras.



Toen JO15-1G nog F3 heette was ik samen met mijn maat Harry (gespeeld door Jack Wouterse) leider van dit sterrenensemble. Prachtige tijd. Door een foutje van de competitiemeneer van de KNVB, die bij de naam Engelbert waarschijnlijk aan de Duitse schlagerzanger Engelbert Humperdinck dacht, waren we toentertijd ingedeeld in de Duitse Regionalliga Nord Unter sieben. Dit bracht ons voor uitwedstrijden naar plaatsen als Valom, Wedde, Bunde und Spiekeroog.



Dat waren behoorlijk lange reisafstanden voor wedstrijdjes van 2 keer 20 minuutjes. Achteraf hebben we nog geluk gehad dat de competitiemeneer van de KNVB zijn klassiekers niet kende want Engelbert Humperdinck is zoals u weet geen Duitse maar een Britse zanger (easy listening). Was aan de andere kant toch misschien ook wel weer leuk geweest: Brighton & Hove Albion F2- Engelbert F3. Green as grass.



Hoe dan ook waren het prachtige, vroege dat wel, zaterdagochtenden. De jongens en meisjes van de F3 waren klasgenootjes op de basisschool De Driebond én super fanatiek. De tactiek van Harry was al geslaagd als tijdens de eerste en tweede helft onze spelers de bal maar naar het goede doel schoten. We hadden niet zo veel met voorkeursposities en opstellingen.



We lieten ze wel altijd starten in de zogenaamde kerstboomopstelling:een keeper, drie verdedigers, twee middenvelders en een spits. Na het eerste fluitje van de scheidsrechter, meestal een A-junior die nog dronken was van een gezellige vrijdagavond in de zuipkeet bij boer Andringa, stormde iedereen op de bal af. En zo speelde Engelbert F3 wekelijks in de kluit-van-de-kerstboom-opstelling. Groen als gras.



We lieten als leiders iedereen even vaak en even lang spelen. Dit werd door sommige ouders niet altijd op prijs gesteld omdat ze meenden dat hun oogappel meer recht op speeltijd of een bepaalde positie had dan ‘die kneuzen die er niks van kunnen’. Dit waren altijd ongemakkelijke gesprekken. Liefde maakt stekeblind tenslotte en probeer dan maar eens genuanceerd over talentontwikkeling te praten.



Daar zijn we dan ook snel mee gestopt. Toen de vader van Wubbo (gespeeld door Antonie Kamerling) tijdens een wedstrijd weer eens verhaal kwam halen heb ik hem een vlag in zijn handen geduwd en gepromoveerd tot assistent scheidsrechter.



De vader van Wubbo was zodoende de eerste grensrechter in het pupillenvoetbal. Dat de buitenspelregel helemaal niet bestaat in dit kluitjesvoetbal heeft de vader van Wubbo nooit doorgehad. Hij was vooral trots op zijn vlaggetje. En op Wubbo natuurlijk.



Door grote kwaliteitsverschillen met de Duitse leeftijdgenootjes verloren we regelmatig met korfbaluitslagen waarbij moet worden aangetekend dat de Duitse tegenstanders de korfbalcijfers haalden en onze F3 bleef steken op doelpunten producties als van de FC Groningen dit seizoen. Ergo: we verloren vaak en dik.



In de wedstrijd tegen Spiekeroog F1 stonden we na vijf minuten al met sieben-null hinter. Wubbo stond in zijn trainingspakje naast me langs de lijn te blauwbekken. Wissel. Wubbo keek naar zijn vader die vrolijk stond te vlaggen. ‘Wubbo mienjong,’ zei ik tegen het mannetje. ‘Ben je er klaar voor?’ Wubbo keek me aan.



‘Waarvoor Keessie?’ ‘Om te voetballen natuurlijk. Doe je jasje uit en loop het veld maar in.’ ‘Ja maar, we spelen toch al met zeven spelers,’ sputterde Wubbo tegen. ‘Dat mag toch niet.’ ‘Dat klopt jongen,’ antwoordde ik. ‘Maar het spel is belangrijker dan de regel. Hup erin. Fussball spielen.’



En zo speelde onze F3 met acht spelers. Na twee minuten gooiden we ook de andere drie wissels erin. Engelbert F3 was voor het eerst een elftal. Scheids- en grensrechter hadden niets door. Spiekeroog F1 won met 11-6. Grün wie Gras.