Reddingsbrigade Lauwersoog zoekt vrijwilligers

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Lauwersoog staat te springen om vrijwilligers.

Het aantal aanmeldingen was de afgelopen jaren volgens Sietse van der Wal van de KNRM al niet hoog. De reddingsbrigade wil daar nu verandering in brengen.

Druk, druk, druk

Er is genoeg te doen bij de KNRM. Afgelopen week ging het alarm bijvoorbeeld drie keer. 'Er was onder meer een melding van een schip in nood. Het schip bleek van een Zweedse man te zijn die op wereldreis was. In samenwerking met twee andere brigades hebben we het schip de haven binnengeloodst', vertelt Van der Wal.

Eisen

Mensen die zich willen aanmelden bij de KNRM, moeten wel aan verschillende eisen voldoen: 'Je moet binnen een kwartier in Lauwersoog kunnen zijn. Er is een verplichte opleiding van twee jaar voor het behalen van bijvoorbeeld je vaarbewijs. En je moet van aanpakken weten.'

Paraatheid

Volgens de schipper maakt die paraatheid het vrijwilligerschap erg uitdagend. 'Je moet 24/7 opgeroepen kunnen worden. Dus ook als je bij de kapper zit en je kapsel voor de helft klaar is. Dan ga je op de melding af en laat je de andere helft later maar af maken. Het eist wel wat van je vrije tijd dus.'

Divers team

De groep vrijwilligers die zich momenteel inzet bij de KNRM in Lauwersoog, is erg divers. 'We zitten hier met boeren, docenten en ondernemers. Het maakt echt niets uit. Iedereen mag meedoen.'

Van der Wal roept dan ook iedereen op om zich bij interesse aan te melden. Dat kan via de website van de KNRM.

