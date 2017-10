NEG investeert 53 miljoen in glasvezelfabriek Westerbroek

Het Japanse Nippon Electronic Glass (NEG) investeert 53 miljoen euro in zijn glasvezelfabriek in Westerbroek.

Het geld is bedoeld voor een nieuwe oven waarmee glasvezel kan worden geproduceerd. De oven krijgt op termijn een capaciteit van 100.000 ton per jaar. De investering betekent een forse uitbreiding van de werkgelegenheid in Westerbroek. Er komen zo'n honderd fulltime banen bij, aldus NEG.

Japanners houden woord

Het Japanse glasvezelconcern nam de fabriek in Westerbroek vorig jaar over van het Amerikaanse PPG en kondigde toen al aan te willen investeren.

Directeur Gerard Burger van de NEG-locatie in Westerbroek is blij dat het moederbedrijf woord houdt: 'Hierdoor kunnen we weer concurreren op de Europese markt en dat is heel positief voor de continuïteit van de werkgelegenheid hier. We hebben natuurlijk een aantal moeilijke jaren gehad.'

Eerste kwartaal 2019

Het is de bedoeling dat de nieuwe oven in Westerbroek in het eerste kwartaal van 2019 in gebruik wordt genomen. De glasvezelproducten van NEG worden onder meer gebruikt in kunststof onderdelen van auto's.

