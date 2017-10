Wil jij ook ontspullen in ecologische meergeneratiewoningen aan het Oldambtmeer?

'Ontspullen, duurzaamheid, cradle to cradle en noaberschap. Dat zijn de kenmerken van het ecologisch verantwoord woonproject 'Graanhof' in Oost-Groningen.

In het project is ruimte voor zowel huur- als koopwoningen. De huizen zijn geschikt voor meergeneratiewonen.

Levensstijl

Initiatiefnemer is Solvejg ter Meer, die zich eerder inzette voor het terugbouwen van gesloopte woningen in Finsterwolde. Volgens haar moeten mensen die geïnteresseerd zijn in het Graanhof, al een bepaalde levensstijl hebben. 'Het oeroude begrip 'noaberschap' is voor het Graanhof een uitgangspunt. Je moet sociaal kunnen zijn. Het gaat namelijk over het gezamenlijk opbouwen van woningen', aldus Ter Meer.

Oldambtmeer

De oprichters hebben volgens Ter Meer al een locatie in gedachten. 'Er zijn erg mooie locaties in Oldambt, bijvoorbeeld bij het Oldambtmeer.'

Aanmeldingen zijn er ook al. Ter Meer: 'We hebben op Facebook een oproep gedaan. Vooral gezinnen met jonge kinderen reageren. Die komen uit de stad en willen onthaasten'.

Vier tot veertien woningen

Uiteindelijk moeten er tussen de vier en veertien woningen worden gebouwd. 'Maar als er meer interesse is, dan is het bouwen van meer woningen vast ook mogelijk', besluit Ter Meer.

