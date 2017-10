AkzoNobel bevestigt gesprekken met Axalta (update)

AkzoNobel is in gesprek met zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta over een mogelijke fusie. Dat heeft de verfproducent maandag bevestigd.

Inzet van de 'constructieve' gesprekken is een fusie van gelijken, waardoor een wereldwijd leidende producent van verf en coatings ontstaat, aldus AkzoNobel. PPG Het Nederlandse verf- en chemieconcern weerde eerder dit jaar toenaderingen van het Amerikaanse verfconcern PPG af. In die onrustige periode kwam de naam van Axalta ook al eens bovendrijven als mogelijk overnamedoelwit van Akzo zelf. AkzoNobel besloot uiteindelijk zijn speciaalchemietak te verkopen en zich verder op verf te concentreren. CNV wil uitleg Vakband CNV liet maandagochtend weten dat het uitleg wil van AkzoNobel over de beweegredenen over de gesprekken. 'Ik hoor graag wat hier slim aan is. Het is ook niet duidelijk wat de consequenties zijn voor de activiteiten in Nederland', zegt CNV-bestuurder Arthurt Bot. Geen fusie maar overname? Ondanks dat AkzoNobel zelf spreekt over fusiegesprekken, denkt Bot dat het meer om een overname gaat. 'Het gebeurt wel vaker dat iets als een fusie wordt voorgesteld, maar dat niet blijkt te zijn.' De CNV-bestuurder verwacht daarom dat Akzo snel met een toelichting komt om uit te leggen waarom de toenadering tot Axalta wordt gezocht. Lees ook: - Gaat AkzoNobel alsnog met Amerikanen in zee?

