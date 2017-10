Ambonese KNIL-militairen krijgen na zestig jaar alsnog waardering

Ruim zestig jaar nadat ze werden 'afgedankt', krijgen de laatste nog levende Ambonese militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) alsnog een officiële blijk van waardering van Defensie.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Hans van Griensven heeft zich het lot van de groep aangetrokken. Hij organiseert volgende maand een officiële ontvangst. Voor wie nog niet de medailles heeft waarop hij recht heeft, worden deze aangevraagd. Dat geldt ook voor de veteranenstatus. Dat meldt De Telegraaf.

Historische doorbraak

Het lijkt een kleine stap, maar zeker in de ogen van de Molukse gemeenschap is dit een historische doorbraak. De voormalig KNIL-militairen voelden zich afgedankt, nadat ze voor het Nederlandse leger vochten in Nederlands-Indië. Toen Indonesië eind 1949 onafhankelijk werd, was het voor hen niet veilig daar te blijven.

Appingedam

De Molukkers kwamen in 1951 naar Nederland. De oud KNIL-militairen werden jarenlang in voormalige kampen opgevangen. Na acht jaar konden de eersten een huis betrekken in Appingedam.

Miskenning

Het gevoel van miskenning zit diep bij de Molukse gemeenschap. In de jaren zeventig leidde dat bijvoorbeeld tot de treinkaping bij De Punt en de gijzeling in een school in Bovensmilde.

Lees ook:

- Molukkers vieren feest in Appingedam

- Dagenlang feest voor Molukkers in Appingedam

- Piloot uit Leek krijgt postuum eerbetoon