'Directeur Groningen Bovengronds onderdeel banencarrousel overheid'

Het topambtenarenapparaat ABDTOPConsult, waar de nieuwe directeur Anita Wouters van Groningen Bovengronds deel van uitmaakt, is een niet-onafhankelijke baantjescarrousel voor de overheid.

Dat stelt Follow the Money. In een uitgebreid achtergrondverhaal worden verschillende voorbeelden op rij gezet waaruit blijkt dat de topambtenaren van ABDTOPConsult regelmatig het kabinet de hand boven het hoofd houden, als dat het kabinet daarom vraagt.

De site stelt na uitvoerig onderzoek dat ABDTOPConsult 'de ideale dienst voor politiek gevoelige zaken is, maar dan wél alleen voor de ministeries zelf. De rapporten die ze schrijven leveren geen problemen op voor de ministers, maar voorkomen ze juist.'

'Gasgebouw functioneert goed'

Als voorbeeld noemt Follow the Money het interne onderzoek naar het gasgebouw in 2014; de constructie waarin de overheid, EBN, GasTerra, Shell en ExxonMobil samenwerken voor de winning en verkoop van (Gronings) gas. Naar aanleiding van klachten over het gasgebouw werden drie ambtenaren van ADBTOPConsult op een onderzoek gezet. Daaruit bleek dat het gasgebouw 'goed functioneert' en dat die in stand moet worden gehouden.

Enkele maanden later oordeelt de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) juist vernietigend over het gasgebouw. De raad stelde onder andere dat het een kwalijke zaak is dat de besluitvorming over de gaswinning slechts in de handen van tien personen is die samen een 'gesloten bolwerk' vormden.

Dubieuze transfers

De site benoemt verschillende baantjeswisselingen van ministers en ondersteunend personeel van ministers, die verhuizen naar ABDTOPConsult om tijdelijke projecten te begeleiden. Zo kan topambtenaar Peter Veld, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de ICT-chaos bij de Belastingdienst in 2015 en 2016, daarna bij ABDTOPConsult de overheid adviseren over ICT. Follow the Money zet vraagtekens bij de integriteit van het consultbureau, en weet ook dat de ambtenaren bij het consult vaak beter verdienen dan bij hun eerdere banen.

175.000 euro

Anita Wouters verdiende vorig kalenderjaar 175.000 euro bij ABDTOPConsult, waar ze sinds 2011 werkt. De rol van Wouters als directeur van het nieuw gevormde Groningen Bovengronds is het 'aanjagen' van de schade-afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Wouters was eerder ambtenaar op het ministerie van Landbouw en was directeur Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

