Nieuw pand Prins Claus Conservatorium geopend: 'Drummen tot je vingers eraf vallen'

Studenten van het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen kunnen vanaf deze week hun muzikaliteit kwijt in een gloednieuw gebouw.

Het verbouwde pand aan de Veemarktstraat in Stad werd maandagochtend geopend.

Tevreden

Harrie van den Elsen van de Hanzehogeschool Groningen is blij met het nieuwe gebouw. 'We hebben bijvoorbeeld een volledig nieuwe geïsoleerde ruimte. Daar kun je drummen totdat je vingers eraf vallen.'

Nieuw adres

De locatie krijgt, ondanks dat het op dezelfde plek zit, een nieuw adres: Meeuwerderweg 1. 'Er zat eerst een kroeg op die plek, die hebben we opgekocht en de plek is onderdeel geworden van het nieuwe gebouw.'

Oude pand was een 'galmbak'

Op de vraag hoe het nieuwe pand wordt ervaren, wordt door een student positief gereageerd: 'Het is geweldig. De akoestiek is goed. Het pand aan de Radesingel was vergeleken met dit echt een galmbak. Daar hoorde je ook de muziek uit andere lokalen.'

Kinderziektes

Volgens decaan Van den Elsen moeten de kinderziektes nog worden ontdekt. 'Daar lopen we vandaag wel tegenaan. Maar het gevoel van blijdschap dat we dit nieuwe gebouw mogen openen, overheerst.'

