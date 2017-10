Mahi en Idrissi keren terug bij de eerste selectie

Mimoun Mahi en Oussama Idrissi keren per direct terug in de eerste selectie van FC Groningen. Dat hebben de clubleiding en technische staf maandagmorgen na overleg besloten.

Het duo was de afgelopen week disciplinair gestraft en miste hierdoor de bekerwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade en het competitieduel met Sparta in Rotterdam. Beide wedstrijden werden door de FC verloren.

Aansluiten



Maandagochtend hebben de betrokkenen met elkaar om tafel gezeten en de uitkomst van de gesprekken was dat Mahi en Idrissi weer kunnen aansluiten bij de trainingen van de eerste selectie. Het is aan hoofdtrainer Ernest Faber wanneer hij Mahi en Idrissi weer wil inzetten bij wedstrijden van FC Groningen.

Het team weer helpen

Mimoun Mahi laat in een reactie weten: 'Vorige week heb ik al direct laten weten dat ik spijt heb van wat is gebeurd. Daarvoor heb ik mijn oprechte excuses aangeboden en heb ik de straf die mij werd opgelegd geaccepteerd. Nu wil ik niets liever dan het team weer helpen en gaan trainen en voetballen.'

Omstreden straf

Er was vorige week veel te doen over de aard van de disciplinaire straf van Mahi. De aanvaller moest een week lang meelopen met maatschappelijke projecten. Dat schoot bij mensen in het verkeerde keelgat.

Lees ook:

- Noord Vandaag: 'Emotionele uitspatting Mahi tekent de crisis'

- Nijland: 'Niemand is belangrijker en groter dan de club'

- Mahi moet week lang meelopen met maatschappelijke projecten FC