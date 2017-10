Oud-minister Kamp heeft een nieuwe baan: voorzitter ActiZ

Oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken is de eerste minister uit Rutte II met een nieuwe baan. Hij wordt voorzitter van de werkgeversorganisatie van verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleging ActiZ.

De oud 'gasminister' gaat twintig uur per week aan de slag voor ActiZ. Hij krijgt een salaris voor zijn werk.

Stemming

Kamp is maandag voorgedragen door het bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november stemmen leden over de voordracht. Pas dan is Kamp de nieuwe voorzitter van Actiz voor vier jaar.

Geen zorgervaring

Kamp heeft geen ervaring in de zorg. Hij was minister van Defensie (2002 - 2007), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2010 - 2012) en minister van Economische Zaken (2012 - 2017). Als parlementariër hield hij zich ook niet bezig met de zorg.

Maar die specifieke zorgervaring is niet per sé nodig voor de organisatie van zorgondernemers. 'Zijn authentieke ervaring in het publieke domein compenseren dat roomschoots. Kamp is bestuurlijk erg sterk en juist dat hebben wij nu nodig met alle ontwikkelingen in onze branche', legt woordvoerder Evedien Tukkers uit.

Als Kamp inderdaad wordt gekozen door de leden dan gaat hij per 1 januari 2018 aan de slag.

Lees ook:



- 'Directeur Groningen Bovengronds onderdeel banencarrousel overheid'