Lopend Vuur: Geef Faber de kans om FC Groningen uit het slop te trekken

Ernest Faber (Foto: JK Beeld)

FC Groningen is de competitie slecht begonnen. De ploeg staat op de veertiende plaats in de competitie en is uitgeschakeld voor de beker.

De laatste wedstrijden werden allemaal verloren, tegen clubs die traditiegetrouw lager op de ranglijst eindigen dan FC Groningen. Zondag was Sparta met 2-1 te sterk. Selectieproblemen Binnen de selectie rommelt het ook. Vorige week werden Mahi en Idrissi disciplinair gestraft. Inmiddels is het duo weer aangesloten bij de selectie. Juiste man op de juiste plaats? Komend weekend speelt FC Groningen uit tegen Heracles. Fans morren inmiddels. Kenners en fans vragen zich openlijk af of trainer Ernest Faber nog de juiste man op de juiste plaats is.