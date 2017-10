Dit is het enige Groningse restaurant in de Lekker 2018

Er staat dit jaar maar één Gronings restaurant in de top 100 van de Lekker 500, de meest gelezen restaurantgids van Nederland. Het restaurant zakt bovendien twee plekken op de lijst, van 64 naar 66.

Het gaat om De Piloersemaborg in Den Ham. De jury is er enthousiast over, maar niet zonder kanttekeningen.

Culinair feestje

'Je wandelt via de moestuin naar binnen, waarna een culinair feestje begint rond biologische en streekeigen kwaliteitsproducten', staat in de recensie van de restaurantgids.

Minder positief is de Lekker 500 over de wijnkeuze: 'De aandacht voor wijn is soms ondergeschikt aan die voor de gerechten. Daarom zakt Piloersemaborg twee plaatsjes naar plek 66.'

Onderaan, met concurrentie

Op nummer 1 in de Lekker 500 staat de Librije in Zwolle. Die wisselt van stuivertje met Inter Scaldes in Kruiningen. De meeste lekkere restaurants staan in de provincie Noord-Holland, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant. Groningen staat onderaan in de lijst, verwikkeld in een strijd met Flevoland. Die staat ook met één restaurant in de top 100.

