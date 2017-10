BTN de Haas is de dupe van hackers

De agrarische groothandel BTN de Haas in Groningen is de dupe geworden van hackers.

'Onze servicebalie werd vanmorgen gebeld met de vraag of het wel klopt dat wij zeecontainers, koelkasten en senseo-apparaten voor heel mooie prijzen aanbieden', vertelt Wim Kwant van BTN de Haas. 'Toen hadden wij wel door dat er iets niet klopte.'

Marktplaats

De website van BTN de Haas zelf is niet gehackt. Het gaat om een aanbieder die de gegevens van de groothandel gebruikt. Hij deed dat Marktplaats en via de website faillissementoutlet.nl. Kwant heeft geen idee hoeveel mensen de dupe zijn geworden. 'Maar de aanbiedingen waren zo mooi dat ik vrees dat tientallen mensen al hebben betaald.'

Al twaalf jaar actief

Kwant heeft contact gezocht met Marktplaats en die heeft de advertenties inmiddels verwijderd. 'Het vreemde is dat er stond dat de aanbieder al twaalf jaar actief is op Marktplaats. Hoe kan dat nou gebeuren?' Ook de website faillissementoutlet.nl is uit de lucht gehaald.

Kwant benadrukt dat de eigen website van het bedrijf volledig veilig is.

Lees ook:

- Agrarische groothandel ontsnapt aan oplichting