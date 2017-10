Zó valt de politie binnen in de zoektocht naar de Korreweg-schutter

(Foto: RTV Noord)

'Er zijn kinderen in huis!' Dat roept een omwonende naar het arrestatieteam van de politie dat een inval doet aan de Zaagmuldersweg in Groningen zaterdagavond. In een video is te zien hoe de politie te werk gaat.

Meerdere eenheden zijn aanwezig bij de inval. Een van hen tikt de ramen van de woning kapot met een grote hamer. Het maakt een hoop kabaal. Lippen stijf op elkaar De politie wil nog steeds niet bevestigen dat de inval bij een woning aan de Zaagmuldersweg te maken heeft met de zoektocht naar schutter Azim Aynaci, van het schietincident aan de Korreweg op 15 oktober. Daarbij werd een 21-jarige student beschoten. Hij raakte daarbij blijvend verlamd. Geen verdere mededelingen De politie zegt ook in de toekomst geen mededelingen meer te doen over verdere invallen van het arrestatieteam met betrekking tot de schietpartij aan de Korreweg. Het is dus niet uitgesloten dat er meer invallen zullen plaatsvinden. Lees ook: - Geheimzinnigheid rond inval politie in Stad

