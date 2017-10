Fractievoorzitter PvdA Leek neemt afscheid van politiek

Michiel van der Linden, fractievoorzitter van de PvdA in Leek, stelt zich niet verkiesbaar voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Collega-fractievoorzitters uit de overige drie gemeenten willen wel door.

PvdA'ers kunnen zich tot en met dinsdag verkiesbaar stellen voor de kandidatenlijst van de PvdA Westerkwartier.

Jongere generatie

Van der Linden is sinds 2006 politiek actief in de gemeente Leek, maar na bijna drie termijnen besluit hij te stoppen. 'Ik heb mij met ontzettend veel plezier ingezet, maar het is nu tijd voor de jongere generatie.'

Grootegast, Marum en Zuidhorn

Myra van Eeken-Hermans (Grootegast), Hans Koenders (Marum) en Mark Veenstra (Zuidhorn) hebben laten weten wel open te staan voor een nieuwe termijn.

Wie uiteindelijk op de kandidatenlijst komen te staan, wordt later bekend. In november zijn sollicitatiegesprekken met de verkiesbare personen. In december wordt bekend wie op de lijst komen te staan.