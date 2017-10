College Stadskanaal uitgedund door twee afwezige wethouders

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Stadskanaal moet het voorlopig doen zonder de wethouders Goziena Brongers en Peter Gelling.

Beide wethouders zijn naar verwachting langdurig afwezig. Hun afwezigheid staat niet in verband met hun politieke werk, maar heeft te maken met uiteenlopende privésituaties, meldt een woordvoerder namens de gemeente.

Overblijvers

Door de afwezigheid van Brongers (CDA) en Gelling (GemeenteBelangen) blijven er nog drie collegeleden over: burgemeester Baukje Galama en de wethouders Johan Hamster (ChristenUnie) en Francis Boen (PvdA).

Taken overgenomen

De taken van wethouder Peter Gelling worden deels overgenomen door collega's. Zo neemt burgemeester Galama de uitvoering van de herinrichting van het winkelcentrum in Stadskanaal over.

Overleg over situatie

Het is nog niet duidelijk of beide wethouders nog voor de verkiezingen in 2018 zullen terugkeren. Dinsdagavond is er een fractievoorzittersoverleg in Stadskanaal, waar de ontstane situatie besproken zal worden.

Lees ook:

- Stadskanaal vordert ruim 80.000 euro terug van bibliotheek

- Verenigingen schrijven Stadskanaal brief: 'Handhaaf erfpachtovereenkomst met Pagedal'