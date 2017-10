Ter Apeler opgepakt voor bedreiging vrouw

Een 30-jarige man uit Ter Apel is gearresteerd wegens het bedreigen van een vrouw, aan de Verlengde Stationsweg in Zuidlaren.

De man sprak de vrouw aan en vroeg om sigaretten, waarna hij haar bedreigde. De vrouw wist een automobilist te laten stoppen, die haar hulp aanbood. Dat meldt RTV Drenthe.

De politie is op zoek naar de desbetreffende automobilist van rond de 35 jaar oud, omdat hij een belangrijke getuige is. Of de Ter Apeler nog steeds vastzit is onbekend.

