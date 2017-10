Rondje Groningen: Het Hoogeland staat in lichterlaaie

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Die zetten we op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: een flinke beloning voor de eerlijke vinder.

1) Waardevolle schijf

Dj Dennis Yntema zit met de handen in het haar. Hij is een harde schijf met daarop een aantal van zijn nieuwe nummers verloren in Stad. Voor wie hem vindt en terugbrengt, looft hij duizend euro uit.

2) Mini-Tesla

Ondernemer Stef van der Ziel is een van de drijvende krachten achter de campagne Top Dutch, die autofabrikant Tesla moet verleiden in Noord-Nederland een fabriek te openen. Zelf rijdt hij in een auto van het merk, ook zijn dochtertje heeft er inmiddels eentje voor de deur staan. De grote baas, Elon Musk, liket het bericht.

3) En de winnaar is... Even geduld nog



Wie wint de Provinciale Vrijwilligersprijs? Dat wordt op 11 december bekendgemaakt. De stembussen zijn al wel gesloten, er kwamen ruim 1900 reacties binnen.



4) Lekker eten op de drempel

Restaurantgids Lekker van de Groningse uitgeverij Pijper Media heeft haar jaarlijkse overzicht van beste restaurants van het land gepresenteerd. Slechts één uit onze provincie haalde de top-100: de Piloersmaborg in Den Ham. Maar 'op de drempel van de top-100' kan je ook goed eten in Aduard.

5) Bodemloze put

Twitteraar Marc Hesp is duidelijk geen fan van het Groninger Forum...

6) 'IJskoude' Henk Kamp

Voormalig 'gasminister' Henk Kamp hoeft niet aan te kloppen bij het UWV, want hij heeft een nieuwe baan. Kamp wordt voorzitter van de werkgeversorganisatie voor verplegend personeel. Twitteraar Wim Keizer denkt er het zijne van...

7) Paddepoel trilt

Nooit eerder beefde de aarde in de wijk Paddepoel in Groningen, tot zondag. Niet zo verwonderlijk, vindt het satirische twitteraccount Driekus Vierkant...

8) Mobielgluurders

Ritzo ten Cate geniet nog even na van zijn project #caughtintheapp, waarvoor hij mensen die vergroeid lijken met hun mobieltje fotografeerde.

9) Mooi Groningen

Er Gaat Niets Boven Groningen vraagt zich af: wat is jouw mooiste plekje in Groningen? Doel is om vakantiegangers te verleiden naar onze provincie te komen.



10) Brand!?

Het lijkt haast wel alsof er een grote brand woedt op het Hoogeland, maar het zit net even anders. De NAM is bezig met het affakkelen van gas en dat is tot in de verre omtrek te zien.

