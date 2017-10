Blunderende Braal kan opgelucht ademhalen

Dat Donar-coach Erik Braal afgelopen zaterdag per ongeluk te veel buitenlanders op het veld zette, heeft geen gevolgen voor de club. Dat laat het bestuur van de Dutch Basketball League (DBL) weten.

In de wedstrijd tegen BAL uit Weert stonden er in het derde kwart aan de kant van Donar korte tijd vijf buitenlanders op het veld. Afgelopen zomer is bepaald dat dat niet mag, alleen waren er geen afspraken gemaakt over de gevolgen van deze overtreding na afloop van de wedstrijd.

Geen straf

De DBL heeft inmiddels overleg gehad en de belangrijkste conclusie voor Donar is, dat er geen straf volgt voor de club.

Diskwalificatie voor de coach?

De waarnemend voorzitter van de DBL, Ramses Braakman, legt uit wat de situatie is. 'Normaal gesproken is het de regel dat als zoiets gebeurt, dat de coach dan een technische fout krijgt. Daarnaast wordt het aantal punten dat behaald is, in de periode dat er vijf buitenlanders op het veld stonden, afgenomen van het team dat in overtreding is. Bij een tweede overtreding volgt diskwalificatie voor de coach.'

'Dat eerste had ook moeten gebeuren in de wedstrijd van afgelopen zaterdag, maar niemand heeft het op tijd geconstateerd.'

Gevolgen na afloop van de wedstrijd

Eind november komt het bestuur van de DBL bijeen om te praten over wat de gevolgen worden van het overtreden van deze regel, nadat de wedstrijd gespeeld is. 'Dat zou eerst een waarschuwing kunnen zijn. Bij een tweede keer een reglementair verlies en bij een derde keer punten in mindering en een geldboete, maar daar beslissen we eind november dus over', besluit Braakman.

