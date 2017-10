Eerste aardbeving in Paddepoel ooit gemeten, vlak bij WarmteStad

Het is weliswaar een lichte aardbeving van 1.0 op de Schaal van Richter, maar die deed zich zondag wel voor op een bijzondere plaats. Daarbij gaat het om de de noordelijke stadswijk Paddepoel in Groningen.

Het is voor het eerst dat het KNMI in dat deel van de stad Groningen een lichte aardbeving registreert. Aardbevingen zijn er al wel geweest aan een andere kant van de stad; met name richting Ten Boer.

WarmteStad

De lichte beving van zondag is in de buurt van de locatie waar de gemeente Groningen via aardwarmte 12.000 huizen wil verwarmen. Dit project WarmteStad staat stevig onder druk.

Het adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft er grote vraagtekens bij gezet. Met name de veiligheid is een punt van discussie.

Wachten op analyse

Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen, verantwoordelijk voor WarmteStad, verandert de beving niks aan de situatie. Door een zogeheten Seismische Risico Analyse moet meer duidelijkheid komen over de veiligheidsrisico's die aan het boren naar aardwarmte kleven. De analyse moet begin november af zijn.

