Stacaravan in Slochteren gaat volledig op in vlammen

Bij de brand is de stacaravan aan het Slochterdiep volledig verwoest (Foto: De Vries Media)

Een stacaravan is maandagmiddag aan het Slochterdiep in Lageland, in de gemeente Slochteren, volledig in vlammen opgegaan.

De brandweer kwam snel ter plekke om de brand te blussen, maar de caravan kan als verloren worden beschouwd. Ook was er sprake van flinke rookontwikkeling. Explosie Bij de brand zijn diverse gasflessen geëxplodeerd. De brandweer is nog bezig met nablussen. In de caravan werden geen personen aangetroffen. Of er mensen gewond zijn geraakt is niet bekend.