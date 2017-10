Ron Jans: 'Ik keer nooit meer bij FC Groningen terug als trainer'

Nu FC Groningen sportief in een crisis zit en de kritiek op trainer Ernest Faber toeneemt, klinkt steeds vaker de roep om Ron Jans. Hij moet het roer overnemen, vindt een deel van de supporters. 'Maar ik keer hier nooit meer terug als trainer.'

Duidelijke taal van Jans, in het Radio Noord-belprogramma Altijd Wat Anders. 'Wat ik heb meegemaakt hier was prachtig, maar ik kom niet terug voor een tweede periode', zegt de huidige technisch manager van de FC. 'Wij kunnen echt beter dan dit, daar speel ik graag mijn rol in. Maar niet als trainer.'

Zelfs de beller die sprak van 'een van de beste trainers ooit, Jans moet terug!', trok hem niet over de streep.

'Ik ga geen spelers in het openbaar afvallen'

Op de oproep van een beller om schoon schip te maken in het elftal - 'Bacuna en Drost moeten eruit, Van Nieff erin' - gaf Jans een diplomatiek antwoord. 'Ik zal het doorgeven aan de trainer. Maar ik ga spelers of mijn club niet in het openbaar afvallen.'

Ook de suggestie om spelers 'die niet hard werken' te korten op hun salaris en dat geld te gebruiken voor aankopen, werd door Jans naar de prullenbak verwezen. 'Je kunt met alle fatsoen niet tegen iemand zeggen dat hij 25 procent moet inleveren. Het zou een nieuwigheidje zijn, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.'

'Er valt meer uit te halen'

Wat volgens Jans in elk geval duidelijk is, is dat Groningen onder zijn kunnen presteert. 'Er valt meer uit te halen. Het moet echt een team zijn. Veel spelers hebben het er moeilijk mee om nu op te staan, onder druk. We hebben vaak niet de mindere spelers, maar zijn niet in blakende vorm. En Sparta had afgelopen zondag ook wat mazzel met de beslissingen.'

Transferiode

Mogelijk gaat Groningen zich in de komende winterse transferperiode roeren op transfermarkt. 'We doen alleen iets als er ook wat vertrekt, zeiden we aanvankelijk. Maar ik sluit nu niet uit dat er wat gaat gebeuren, gezien de huidige sportieve resultaten. Maar ik zit hier niet om allemaal nieuwe spelers te beloven.'

