Noord Vandaag: 'Als ik was weggerend hadden ze zomaar op me kunnen schieten'

Timor Ivanov werd vorige week tot twee keer toe door een arrestatieteam van de politie in de kraag gevat. De reden? Hij lijkt als twee druppels water op de gezochte Korrewegschutter. 'Het leek wel alsof ik in een film was beland.'

De eerste keer dat de politie hem 'overviel', zat hij met vrienden een broodje te eten. 'Ik was best wel heel bang eigenlijk. De politie stormde binnen en begon aan mij te trekken. Ik kon me indentificeren via mijn bankpas. De tweede keer was bij het station. Twee undercover agenten stonden naar mij te wijzen, dat hoorde ik. En ik hoorde ze praten in hun microfoontje. Ik ben maar naar ze toe gelopen. Als ik was weggerend hadden ze zomaar op me kunnen schieten.' (12.30)

Toch heeft hij er iets positief aan overgehouden. Ivanov is rapper onder de naam Soefie Ritch en dankzij de politieacties schoot hem ineens de juiste titel voor zijn album binnen: Most wanted.



Verder in Noord Vandaag:

- Gaat het FC Groningen lukken om de sportieve malaise achter zich te laten? En hoe denkt de club dat te doen? Technisch manager Ron Jans vertelt het in de studio. (01.40)

- Oktober is borstkankermaand. In het Martini Ziekenhuis is een gespecialiseerd behandelcentrum. Tessa de Vries werkt er als arts en vertelt over de werkwijze. (07.56)

- Elvira Jonkers uit Sappemeer is een van de patiënten die wordt behandeld in het Martini Borstcentrum. Ze vertelt hoe de diagnose borstkanker haar leven overhoop haalde. (08.45)

- De witte huisjes in Woudbloem zijn een beschermd dorpsgezicht. Maar de komende maanden worden ze aardbevingsbestendig gemaakt. En dus moeten de inwoners hun huis uit. 'Dit is een noodzakelijk kwaad.' (18.33)

- Ronald Niemeijer scheurde over een weg in aanbouw. Maar waarom? (19.52)

