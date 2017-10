Zwemschool neemt advocaat in de arm: 'Dit zwembad moet open blijven'

Zwemschoolhoudster Henny de Groot heeft een advocaat in de arm genomen om ervoor te zorgen dat 'haar' zwembad open kan blijven.

De eigenaar van zwembad Parc Emslandermeer in Vlagtwedde wil het per 1 november sluiten omdat het onderhoud van het zwembad te wensen overlaat. Dat zou weer gepaard gaan met veiligheidsrisico's.

Vreemd

De Groot, die het zwembad huurt van de Stichting Belangen Eigenaren Parc Emslandermeer (SBPE), vindt het vreemd dat de eigenaren de veiligheid van het zwembad noemen als reden om te sluiten. 'Dat werd in juli al genoemd, en het is gek als je dan in november pas dichtgaat. Als de veiligheid echt een probleem is, had het bad per direct gesloten moeten worden.'

Rechtszaak

Maar de stichting wil het zwembad nog steeds sluiten, en De Groot niet. 'Toch hopen we dat het niet tot een rechtszaak komt. We hopen er in goed overleg met eigenaar uit te komen', zegt De Groot.

'Volop in spanning'

De zwemschoolhoudster zit naar eigen zeggen 'volop in spanning', omdat de stichting het zwembad op 1 november wil sluiten. Ze denkt in haar recht te staan en gaat er vanuit dat dit niet gebeurt. 'De huur of het contract met mij is niet opgezegd, dus wij gaan er vanuit dat we op 1 november nog altijd open zijn.'

Gemeentebelangen Westerwolde

Intussen wil Gemeentebelangen Westerwolde het zwembad met financiële hulp van de gemeente nog zeker vier maanden openhouden. In die vier maanden zou een 'duurzame langjarige oplossing' moeten komen voor de problemen rond het zwembad.

Maar zwemschoolhoudster De Groot ziet weinig in die plannen. 'Een financiële bijdrage heeft niet veel nut. De stichting wil namelijk de verantwoording niet nemen voor het openhouden voor het bad. Het geld is er wel.'

Morgen wordt in de gemeenteraad van Vlagtwedde over de kwestie gestemd.

Lees ook

- Gemeente schiet zwembad Parc Emslandermeer niet zomaar te hulp

- Zwemschoolhoudster blijft strijdbaar in aanloop naar mogelijke sluiting zwembad