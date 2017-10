Enexis vervangt ruim duizend slimme meters in Groningen

Netbeheerder Enexis gaat 1033 'slimme' meters in de provincie Groningen vervangen. De gasmeters zijn volgens het bedrijf veilig, maar voldoen niet aan de vereiste levensduur.

Het gaat om meters van het merk Landis+Gyr, die geplaatst zijn in de periode juni tot en met augustus 2016. In het hele land worden ongeveer veertigduizend meters vervangen.

Kort schroefdraad

Alle netbeheerders in het land hebben gezamenlijk de meters getest, nadat Landis+Gyr meldde dat sommige meters een te korte schroefdraad hebben. Het landelijk onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau KIWA. Uit het onderzoek is gebleken dat de meters wel veilig genoeg zijn en deugdelijk functioneren.

Kassa

In het tv-programma Kassa werd zaterdag ook aandacht besteed aan de slimme meters. In de uitzending wordt gerept over onveilige situaties, maar hiervan is volgens de netbeheerders geen sprake. Zij vinden dat in het programma vergaande conclusies worden getrokken zonder op de hoogte te zijn alle feiten.

Minimaal 20 jaar

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de meters de normale levensduur van minimaal twintig jaar hebben. Daarom worden de meters uit voorzorg vervangen.