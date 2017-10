'Geld voor oven is mooi, nu het personeel nog'

De blijdschap is groot onder het personeel van de glasvezelfabriek in Westerbroek. De Japanse eigenaar Nippon Electric Glass (NEG) trekt de beurs voor een nieuwe oven.

De 53 miljoen euro is een mooie opsteker, vindt Peter Schimmel, voorzitter van de ondernemingsraad (OR). 'Maar we hebben nog wel een boodschap voor NEG', voegt hij daar direct aan toe.

'Fors ingeleverd'

'In 2013 zat ons bedrijf in zwaar weer en is het personeel met de rug tegen de muur gezet. De werknemers moesten flink inleveren en terug van vijf- naar vier ploegendiensten. Anders ging het bedrijf ten onder. Uiteindelijk koos een nipte meerderheid voor inleveren en openblijven.'

'Investeer ook in personeel

Nu de nieuwe eigenaar NEG, die de fabriek vorig jaar overnam van het Amerikaanse PPG, zo fors wil investeren, hoopt Schimmel dat er ook extra geld vrijkomt voor het personeel.

'Je hoort toch dat het personeel zich nog erg afgeknepen voelt, na wat er in 2013 is gebeurd. Het zou mooi zijn als daar nu ook naar gekeken wordt. En als we weer terug kunnen naar vijf ploegendiensten, dan komt dat de productiviteit ook ten goede', meent de OR-voorzitter.

Technologie

Schimmel is zelf overigens nauw betrokken bij de komst van de nieuwe oven. 'Als engineer ben ik ook in Japan geweest om daar te kijken. Het is toch andere technologie dan we gewend zijn. Eerder waren we in Amerikaanse handen, nu Japanse. Dat is even wennen.'

Zowel Schimmel als de directeur in Westerbroek, Gerard Burger, is enthousiast over de nieuwe oven. Die moet uiteindelijk ook voor extra werkgelegenheid zorgen. NEG schat dat er zo'n honderd fulltime banen bijkomen.

