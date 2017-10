Brugwachtershuisje uit begin vorige eeuw blijft behouden

(Foto: Google Street View)

Het brugwachtershuisje van Briltil blijft behouden. De woning is nu nog van de gemeente Zuidhorn. Die verkoopt al zijn woningvoorraad. De brugwachterswoning is de laatste in de rij.

Een stel uit Zuidhorn heeft het gekocht. Bij de verkoop is wel bedongen dat het karakeristieke pand in oude stijl hersteld moet worden. In 2019 klaar Het brugwachtershuisje stamt uit 1903 en is gebouwd in de chaletstijl met overstekende daken en randen met houtsnijwerk. De renovatie moet in 2019 klaar zijn. De inwoners van Briltil zijn blij met het behoud van het huisje waar ooit de brugwachter van de brug over het Hoendiep woonde.