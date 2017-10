Ronald test de nieuwe Kuilweg

Ondernemer Jacob Kuil uit Engelbert kan straks zeggen dat hij een 'eigen weg' heeft. Maar daar ging wel twaalf jaar gesteggel aan vooraf…

De weg is 1,8 kilometer lang en ligt pal langs de A7 tussen Engelbert en Groningen. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 1,5 miljoen euro.

Door de weg is het bedrijf van Kuil vanaf januari 2018 op een 'normale manier' bereikbaar en hoeven zijn klanten niet dwars door Engelbert. De belofte werd hem twaalf jaar geleden al gedaan, maar er kwam een kink in de kabel.

Toch is de aanleg nu in volle gang. Ronald wilde de Kuilweg alvast even testen…