Automobilist rijdt de sloot in

(Foto: Johan Wildeboer/112Groningen)

Een automobilist is maandag met zijn wagen in een sloot naast de Provincialeweg in Godlinze beland. De chauffeur moest door de brandweer uit de auto worden gehaald.

De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. De traumahelikopter kwam ook naar Godlinze. Het is op dit moment niet duidelijk hoe het met de automobilist gaat.