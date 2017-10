Het Innovatiefonds heeft geld. Maar wie wil het?

De tiende investering komt eraan. Maar het is voor het Innovatiefonds Noord-Nederland behoorlijk lastig bedrijven te vinden waar het haar geld in kwijt kan. 'Het mag van ons wel een tandje hoger', zegt fondsmanager Jens Ruesink.

Het Innovatiefonds Noord-Nederland werd drie jaar geleden opgezet door de NOM, de investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Volgens Ruesink heeft het Innovatiefonds Noord-Nederland (IFNN) in de afgelopen jaren zeker wel een 'paar hele mooie bedrijven' weten te vinden waar het haar geld in heeft gestoken.

Pareltjes

MindMate in Bedum is zo'n onderneming. Het heeft een systeem en een geheugenapparaatje voor beginnend dementerenden ontwikkeld.

Ook in Friesland en Drenthe heeft het IFNN geïnvesteerd in een paar 'pareltjes', zoals Ruesink ze noemt. Aeolus in Heerenveen bijvoorbeeld, dat coatings maakt voor windmolenwieken, is veelbelovend.



Twee miljoen

Ze zijn er echt wel, maar vindt ze maar eens. Ruesink breekt zich het hoofd over die kwestie. Twintig miljoen euro zit er in de pot van het Innovatiefonds, dat vooral investeert in bedrijven in de vroegste fase van productontwikkeling, wanneer nog wordt gewerkt aan prototypes.

Het fonds is daarmee een belangrijk onderdeel van het pakket aan ondersteunings- en stimuleringsinstrumenten van de NOM, bedoeld om de economie in de regio aan te jagen. Van het totale bedrag in portefeuille is nu, drie jaar na de oprichting, twee miljoen uitgegeven. Dat kan beter vindt Ruesink.

Waarom is het zo lastig voor het Innovatiefonds om bedrijven te vinden om in te investeren?

'Als we kijken naar hoe in Noord-Nederland bedrijven werken aan innovatie, dan zijn er volop mogelijkheden om het geld dat we hebben te besteden. Ik zie het bij de bedrijven die ik bezoek en het blijkt uit de Innovatiemonitor van de universiteit. Er gebeurt ontzettend veel. Maar weten ondernemers wat het fonds doet? En hebben ze eigenlijk wel geld nodig om te vernieuwen? Spreken ze andere middelen aan?'

Dat zijn vragen die je stelt, maar wat is je antwoord erop?

'Ik heb niet onmiddellijk een antwoord paraat. Het is iets dat al lang speelt. Er is een kloof tussen ondernemers en geldverstrekkers. Het aanbod van financieringsfondsen is breed en er is versnippering onder de fondsen. Er is veel waar ondernemers terecht kunnen, daar lopen ze in vast.'

'Maar misschien is het ook zo dat we ons eigen probleem maken en gaat het eigenlijk best goed met hoe bedrijven innoveren en hebben ze minder financiering nodig.'

We willen graag weten wie er werkt aan iets nieuws Jens Ruesink-Fondsmanager Innovatiefonds

'Wij investeren in een heel vroeg stadium van productontwikkeling. We weten dat er behoefte is aan financiering daarvoor bij ondernemers. We kunnen en mogen als NOM-fonds ook meer risico nemen dan bijvoorbeeld banken. We zijn een van de weinige fondsen die zich op dat deel van de markt richten.'

'Maar er zijn alternatieve vormen van financiering. Nu de economie goed gaat, hebben bedrijven ook meer eigen geld dat ze misschien gebruiken voor vernieuwing. En het kan ook best zo zijn dat ondernemingen het nu zo druk hebben dat er minder ruimte is om te innoveren.'

Is de drempel om bij jullie terecht te komen te hoog? Weten ondernemers jullie te vinden?

'Daar valt misschien nog wel wat te winnen. Ondernemers moeten ook altijd vijftig procent van de totale investering op een andere manier financieren. Door een bank als partner te vinden of door zelf geld mee te brengen. Dat is voor veel bedrijven een bottleneck.'

Het fonds heeft twintig miljoen in kas. Er is twee miljoen besteed. Is dat voldoende?

'Het kost tijd voordat men je weet te vinden en voordat een fonds bekend is in de markt. De weg vinden naar mkb'ers, naar startups, dat kost gewoon tijd. Er is nog achttien miljoen beschikbaar, we kunnen dus wel een tandje hoger schakelen. Het mag wel wat sneller, wat meer.'

Hoe gaat het fonds dat doen?

'We willen meer zichtbaar worden. We gaan werken aan de bekendheid. Er komt ook een tweede medewerker bij. Tot nog toe heb ik de drie noordelijke provincies in mijn eentje gedaan, dat is wel wat veel.'

'Ik heb wel de behoefte beter zicht te krijgen op de bedrijven die werken aan innovaties. Daarvoor zoeken we samenwerking met andere partijen die contacten onderhouden met het innovatief mkb. Zoals banken en andere financiers, accountants, incubators en innovatiehubs. We willen heel graag weten wie er werkt aan iets nieuws.'

