Stad komt met een campagne tegen de fietsaso

De fietsaso in de stad Groningen moet definitief een halt worden toegeroepen. dat vindt de gemeente. Die komt daarom met een campagne met de boodschap 'Wees geen #fietsaso! Wees sociaal, parkeer normaal'.

De enorme fietsenlading voor winkels of op stoepen in de binnenstad is de gemeente, maar ook de middenstand al jaren een doorn in het oog.

Affiches

Deze week hangen er in de hele stad allerlei affiches vooral voor jonge fietsparkeerders met tips om de fiets beter en netter te parkeren. Die affiches komen er niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels en Fries.

Bovendien komen er donderdag op de Vismarkt speciale fietsaso-aanwijsborden. Stewards zullen dan ook informatie hangen aan fout geparkeerde fietsen.

Let's Gro

Tijden het Let's Gro-festival dat deze week in de stad wordt gehouden zullen in het gele steentjesgebied fietswrakken die in de weg staan worden opgeruimd. Ook werkt de gemeente Groningen aan een plan voor een structurele oplossing van het fietsprobleem.

