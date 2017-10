'Aanbesteding Publiek Vervoer ging niet helemaal volgens de regels'

De aanbesteding door Publiek Vervoer Groningen Drenthe, van onder meer het WMO vervoer en het leerlingenvervoer, is niet helemaal correct verlopen.

Dat oordeelt de Commissie van Aanbestedingsexperts na klachten van een aantal vervoerders die de aanbesteding hebben verloren, waaronder de BIOS-groep uit Rotterdam.

Verschillende bureau's

Het OV Bureau plus de 35 gemeenten in Groningen en Drenthe maakten een kleine twee weken geleden bekend welke taxibedrijven dit vervoer in de verschillende regio's mogen uitvoeren.

Zo zal Taxi Nuis dat in het Westerkwartier gaan doen, Connexxion Taxi Services de De Grooth vervoer in Oost Groningen, Connexxion Taxi Services Centraal Groningen en U.V.O. in Noord Groningen.

Formuleringen te vaag

Bedrijven als de BIOS-groep en VMNN uit Assen, raakten hun concessies kwijt. Het was voor het eerst dat al deze vormen van vervoer inn één keer werden aanbesteed. De gedachte erachter is dat het vervoer er efficienter van wordt.

Maar de BIOS-groep stapte naar de Commissie van Aanbestedingsexperts die advies geeft en bemiddelt bij conflicten over de aanbesteding. Die vindt onder meer dat sommige formuleringen in de aanbesteding te vaag waren en dat de taxibedrijven ten onrechte het risico moesten dragen dat het aantal ritten in de toekomst zou inkrimpen.

Kort geding

De aanbevelingen van de commissie zijn niet bindend, maar directeur Martijn van Leeuwen van de BIOS-groep verwacht dat ze wel een handvat bieden om met succes een kort geding aan te spannen tegen de aanbesteding.

'We kunnen ons wel voorstellen dat de aanbestedende dienst niet beoogd heeft om intransparante en disproportionele opdrachten in de markt te zetten en haar verantwoordelijkheid zal nemen. Nu aanpassing van de opdracht na inlevering offertes niet mogelijk is, staat uitsluitend de weg van heraanbesteding open.'

Hij kan geen nadere toelichting geven omdat de beroepstermijn tegen de aanbesteding pas woensdag afloopt.

