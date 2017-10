Wethouder Haren: 'Herindeling kan in een paar maanden geregeld worden'

Volgens wethouder Michiel Verbeek (D66) kan een herindeling ook in een aantal maanden geregeld worden. Daarom vindt hij het niet nodig om nu al in gesprek te gaan met Groningen en Ten Boer om een eventuele herindeling voor te bereiden.

Dat heeft wethouder Verbeek (D66) maandagavond laten weten tijdens een spoeddebat. Het spoeddebat was er op aandringen van de oppositiepartijen naar aanleiding van de handreiking van de burgemeester van Groningen.

Die riep Haren onlangs op om in gesprek te gaan met Groningen en Ten Boer over het vormen van de nieuwe gemeente Groningen. De herindeling zou wat betreft het kabinet vanaf 1 januari 2019 een feit moeten zijn.

Michiel Verbeek

Volgens de wethouder is er geen reden om in gesprek te gaan omdat zowel herindelen als zelfstandigheid nog een mogelijkheid is. 'Het kan allebei nog. Er is dus geen reden om een tweesporenbeleid te gaan volgen. Als de raad zegt dat het anders moet, dan passen wij ons standpunt daarop aan', laat de wethouder maandagavond weten.

Op dit moment richt Haren zich alleen op zelfstandigheid. Daarom gaan ze ook niet in gesprek met Groningen en Ten Boer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft zelfs een spreekverbod als het gaat om de herindeling. Van een meerderheid van de raad mogen b. en w. niet in gesprek gaan met Groningen en Ten Boer als het gaat om het herindelingdossier.

Geen vertrouwen

De oppositie wil graag dat Haren wel in gesprek gaat met Groningen en Ten Boer om de herindeling voor te bereiden. De coalitie wil dat dus absoluut niet. 'De provincie heeft zich naar Haren toe onbetrouwbaar getoond. Er is op allerlei manieren gepoogd ons erin te luizen. Ons vertrouwen in onze gesprekspartners is onvoldoende', laat Wil Legemaat (D66) weten. Wel draagt ze namens de coalitie een andere oplossing voor.

Coalitievoorstel

'Wij hebben een andere oplossing voor ogen dan de fusie voor te bereiden', laat Legemaat in een gezamenlijke reactie weten. 'We zouden de gemeenten Groningen en Ten Boer willen voorstellen om in Den Haag te betogen om Haren uit het wetsontwerp te halen.'

In het huidige wetsontwerp staat namelijk beschreven dat Haren, Groningen en Ten Boer gaan samenvoegen.

Praat met elkaar

De voltallige oppositie staat lijnrecht tegenover de opvattingen van de pro-zelfstandigen. De oppositiepartijen willen dat Haren aan tafel gaat zitten met Groningen om Ten Boer om te spreken over de nieuwe gemeente.

'Het gaat niet om nieuw beleid te maken, ook niet om zelfstandigheid, maar om alles achter de schermen te regelen. Zoals de positie voor het personeel', laat Hans Sietsma (GroenLinks) weten.

Groot risico

Ook de PvdA wil dat Haren zo snel mogelijk de voorbereidingen gaat treffen op een herindeling. 'Als in Den Haag straks wordt besloten om ons te laten herindelen dan staan we met lege handen en lopen we een groot risico met onze bewoners. Zorg dat we niet met lege handen staan op 2 januari 2019.'

Hoorzitting

Per 1 januari 2019 zou de herindeling volgens het wetsvoorstel een feit moeten zijn. Op dit moment ligt het wetsvoorstel in Den Haag. De Eerste en Tweede Kamer besluiten uiteindelijk of Haren wel of niet gaat herindelen.

Om tot een oordeel te komen komt er nog een hoorzitting van de Kamercommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In die commissie zitten leden van de Tweede Kamer.

