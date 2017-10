Groningse voetballers gaan in rood en wit de wei in

(Foto: RTV Noord / Karel-Jan Buurke)

Een rood shirt met een wit broekje. Een wit shirt met een rood broekje. Of een wit shirt met rode strepen. De Groningse voetbalclubs zijn er dol op. De tenues met een rood of witte combinatie zijn veruit het populairst in Stad en Ommeland.

Dat blijkt uit onderzoek van Beslist.nl. Die onderzocht de clubkleuren van alle voetbalclubs in Nederland. Ruim dertien procent van de Groningse clubs draagt rood of wit. Comeback van de zwarte kicksen Het gekke is dat in Friesland en Drenthe blauw en wit veruit favoriet zijn. In de Randstad is het tenue voornamelijk wit. Verder opvallend in het onderzoek is de comeback van de zwarte voetbalschoen. Sinds het begin van de eeuw werden de kicksen alleen maar kleuriger tot aan de meest gekke combinaties aan toe. Maar die trend lijkt helemaal afgelopen. Steeds vaker worden compleet zwarte schoenen verkocht.