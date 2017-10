Ontruiming Onnenstaete loopt wederom vertraging op

De ontruiming van het voormalige AZC in Onnen op recreatieterrein Onnenstaete loopt voor de tweede keer vertraging op. De vertraging komt doordat er beslag is gelegd op de rekeningen van de eigenaar van Onnenstaete.

In eerste instantie zou het terrein per 1 oktober van dit jaar opgeleverd worden in de oude staat. Dat betekende dat de chalets en units die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn geplaatst, verwijderd moesten zijn. Die datum werd al niet gehaald.

'Geen uitstel meer mogelijk'

Toen bleek dat die datum niet gehaald zou worden, is 27 oktober ingesteld als uiterste datum. Nu die datum ook niet gehaald wordt, komt de deadline op 15 november te liggen.

'Er is geen uitstel meer mogelijk', laat de gemeenteraad van Haren aan burgemeester Pieter van Veen weten. 'Eén ding is zeker: er gebeuren geen dingen die het daglicht niet kunnen vertragen. Wij zijn er namelijk elke dag.'

D66

In het verleden bleken er zaken op het recreatiepark te gebeuren die niet door de beugel konden. D66 in Haren is fel tegen een herhaling van die zaken. De partij wil dat de gemeente er alles aan doet om de regels op het recreatiepark te handhaven.

Wat als het niet is ontruimd?

Als het terrein niet is ontruimd op 15 november, dan neemt de gemeente Haren de otruiming over. De rekening van die werkzaamheden zal dan verhaald worden op de eigenaar van Onnenstaete. Die is namelijk verantwoordelijke voor de ontruiming.

