Wethouder krijgt tik op de vingers om te duur kunstgrasveld

Wethouder Kees Swagerman (SP) van de gemeente Oldambt heeft maandagavond een tik op de vingers gekregen in de gemeenteraad. Een deel van de oppositie verwijt hem dat hij de raad onvoldoende heeft geïnformeerd over het veel te dure kunstgrasveld van voetbalclub WVV in Winschoten.

De gemeenteraad stelde 400.000 euro beschikbaar voor de aanleg van het kunstgrasveld. Maar uiteindelijk kostte het veld de gemeente liefst 615.000 euro. De extra kosten waren bij de wethouder bekend toen de opdracht is gegund. Maar de gemeenteraad werd pas een maand later met de kosten geconfronteerd.

Buitenproportioneel

De VVD in Oldambt noemt de kostenoverschrijding van meer dan vijftig procent 'buitenproportioneel'. Fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam wil dat de wethouder 'dieper door het stof gaat' voor de financiële misser en het onvoldoende informeren van de raad.

'Ik ben niet van plan om veel dieper door het stof te gaan', reageert Swagerman. 'Maar laten we duidelijk zijn: dit proces verdient geen schoonheidsprijs. Dit had allemaal misschien anders gekund en gemoeten, maar het is gegaan zoals het is gegaan.'

Laconiek

De VCP, D66 en Fractie Van der Wal sluiten zich aan bij de kritiek van de VVD. Raadslid Jan Kenter (VCP): 'De wethouder krijgt mijn huishoudportemonnee niet. Hij gaat hier wel heel laconiek mee om.'

De gemeente en voetbalclub WVV hebben de afgelopen tijd afspraken gemaakt over een eigen bijdrage van de voetbalclub. Volgens Swagerman legt WVV zelf 25.000 euro op tafel om het tekort van de gemeente te verkleinen.

Intern rapport

De gemeente Oldambt heeft intussen wel een intern rapport laten maken over de gang van zaken op het gemeentehuis. De VVD wil daar inzage in. 'Dat mag', zegt Swagerman, 'maar wel onder strikte geheimhouding. Want hier staan ambtenaren met naam en toenaam in beschreven.'

Rekenkameronderzoek

De kwestie rondom het kunstgrasveld is hiermee nog niet ten einde. De raadsleden kunnen vanaf dinsdag het interne rapport inzien, waarna de gemeenteraad tijdens de volgende vergadering besluit of er mogelijk een rekenkameronderzoek moet komen naar de precieze gang van zaken.

