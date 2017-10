Tweede Kamer: 'Bootkaartjes moeten niet duurder'

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen dat de overtochtkaartjes naar de Waddeneilanden niet duurder worden.

Ze vinden dat staatssecretaris Snel daar zijn uiterste best voor moet doen en hebben daarom vragen gesteld over de zaak. Dat meldt Omrop Fryslân.

Btw omhoog

In het nieuwe Belastingplan staat dat de btw omhooggaat naar 21 procent. Rederijen moeten dat tarief betalen voor de aanschaf en het onderhoud van schepen. Tot nu toe hoefden ze dat niet.

De EU heeft Nederland daarvoor op de vingers getikt, want de vrijstelling geldt alleen voor commerciële schepen op de volle zee, en niet voor de veerboten op de Waddenzee.

Duurdere kaartjes

De rederijen gaan de btw-verhoging doorrekenen aan de vaargasten, verwachten de Kamerleden. Voornamelijk inwoners van de Waddeneilanden zijn er de dupe van. De vorige staatssecretaris Wiebes had zich ook al gebogen over de zaak, omdat er eerder Kamervragen waren geweest over de bootkaartjes.

Rederijen kunnen de btw alleen aftrekken als ze zelf ook btw rekenen aan hun klanten. In dat geval zou een kaartje 6 procent duurder worden, naar het btw-tarief binnenlands vervoer. Staatssecretaris Snel geeft komende week antwoorden op de vragen van de kamerleden over deze zaak.

