De herindeling komt eraan, maar wat doen we met de gemeentehuizen?

Na de verschillende herindelingen die onze provincie de komende jaren te wachten staan blijven er nogal wat gemeentehuizen ongebruikt achter. Of moeten de huidige gemeentehuizen allemaal openblijven? Die vraag lag gisteren voor tijdens een 'Politiek Café' in de toekomstige gemeente Westerwolde.

Het Politiek Café was het eerste debat tussen de acht verschillende partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezingen van 22 november aanstaande.

Veel te kostbare zaak

Net als GroenLinks ziet Gemeentebelangen Westerwolde niets in het hebben van twee gemeentehuizen in één Westerwolde. 'Het wordt een veel te kostbare zaak', zegt lijsttrekker Giny Luth.

Servicepunten

'Maar het is wel belangrijk dat we dicht bij de inwoners zijn', vindt Luth. 'We moeten dan ook gebruik maken van servicepunten. Daar kan je bijvoorbeeld je paspoort ophalen.'

Van Klein Ulsda naar Munnekemoer

Gemeentebelangen wil dus terug naar één gemeentehuis. Een gevoelige kwestie in het langgerekte Westerwolde: van Klein Ulsda in het noorden naar Munnekemoer in het zuiden is het zo'n 50 kilometer rijden.

Luth laat zich niet verleiden tot het geven van een antwoord op de vraag waar dat ene gemeentehuis straks moet staan. 'Ik ben een geboren Wedder en gedeeltelijk opgegroeid in Vlagtwedde. Ik heb beide gemeentehuizen in mijn hart. Het heeft niets met politiek te maken maar meer met gevoel: die keuze laat ik aan de eerste gemeenteraad van Westerwolde over.'

VVD wil twee gemeentehuizen

Net als CDA, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie wil de VVD twee gemeentehuizen behouden. Volgens lijsttrekker Beertje Wijnholds zijn daarvoor twee redenen. 'Je bent dichter bij de inwoners en als je een nieuw gemeentehuis wilt ben je miljoenen kwijt om dat gebouw neer te zetten. Dat is kapitaalvernietiging.'

Wijnholds is niet bang dat juist twee gemeentehuizen openhouden veel geld kost. 'Als je één gemeentehuis hebt moet je bijbouwen: dat kost veel geld. Bovendien blijft een ander gebouw dan leegstaan, want verkopen doe je een oud gemeentehuis niet.'

'Niet stemmen is geen optie'

Het eerste debat in Westerwolde trok veel bekijks, zij het vooral van aan partijen verbonden politici. De verkiezingen lijken nog niet echt te leven in de grensgemeente. Bewoonster Alie de Jonge was er wel, en heeft een oproep voor alle mensen in Westerwolde. 'Kom naar de stembus en laat je stem horen op 22 november. Niet stemmen is geen optie, vind ik.'

